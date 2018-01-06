Бокс. Чудинов по очкам уступил 45-летнему Моку в рейтинговом бою

Российский боксер Дмитрий Чудинов на вечере бокса в датском Копенгагене встречался с 45-лентим уроженцем Конго Лоленгой Моком. В десятираундовом рейтинговом поединке россиянин не смог одержать верх над своим соперником и проиграл по решению судей. Двое арбитров отдали предпочтению Моку, а еще один предложил ничейный вариант.

Это поражение стало для Чудинова вторым за всю его карьеру. В его активе также 20 побед, 13 из которых нокаутом, и две ничьи.