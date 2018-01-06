Сокращен перечень документов, требуемых для усыновления детей

Правительство России сократило перечень документов, требуемых органами опеки и попечительства от граждан для выдачи им заключений о возможности быть усыновителями, опекунами или приёмными родителями, либо о возможности временного принятия в свои семьи ребёнка, находящегося в организации для детей-сирот.

Изменения в ряд правовых актов внесены постановлением, подписанным премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Текст документа опубликован на сайте правительства.

Из списка документов, самостоятельно предоставляемых гражданами в органы опеки и попечительства, исключены: документ, подтверждающий право пользования или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счёта с места жительства, справка органов внутренних дел об отсутствии судимости или факта уголовного преследования, копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа.

Данные документы теперь будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.