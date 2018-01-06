В Москве вор-верхолаз похитил из квартиры 10,5 миллиона

На юго-востоке Москвы воры вынесли более 10,5 миллиона рублей из квартиры на 13-м этаже. Один из преступников проник в помещение, спустившись к окну с крыши на тросе. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет преступников, сообщает ТАСС.

"В ходе разбирательства было установлено, что в период с 3 января неизвестный спустился по веревке с крыши 17-этажного дома, отжал пластиковое окно квартиры на 13-м этаже, проник в квартиру, открыл входную дверь своим сообщникам, которые вынесли из квартиры сейф с крупной суммой денег", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.