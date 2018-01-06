"Молодежка" России на чемпионате мира-2019 сыграет с Канадой

После завершения молодежного чемпионата мира по хоккею, который в том году проходил в американском Буффало, стали известны составы групп на следующее всепланетное первенство. Сборная России в турнире 2019 года сыграет в одном квинтете команд с чемпионами мира из Канады.

Соперниками российской "молодежки" также станут сборные Чехии, Швейцарии и Дании, которые "посеяны" в группе "А", сообщает Спортбокс.Ru. В группе "В" сыграют призеры чемпионата-2018 из Швеции и США, а также команды Финляндии, Словакии и Казахстана.

Матчи молодежного чемпионата мира 2019 года пройдут в Канаде, они будут проходить на домашней арене клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс" и на арене команды WHL "Виктория Ройялс".