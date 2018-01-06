Огненный хлопок и крики: пассажир снял на видео панику на борту столкнувшегося самолета в Торонто

Паника охватила вернувшихся в Торонто из мексиканского Канкуна пассажиров авиакомпании WestJet, на глазах которых их самолет столкнулся с другим бортом, при этом второй лайнер загорелся, сообщает Toronto Star. Один из находившихся на борту мужчин снял на видео яркую вспышку и взволнованные крики.

Инцидент произошел около 3 часов ночи в субботу по московскому времени, когда Boeing 737-800 со 168 пассажирами и шестью членами экипажа на борту в непосредственной близости от пассажирского "рукава" зацепил отъезжавший лайнер компании Sunwing, а салоне которого не было людей. Сразу после столкновения у последнего самолета вспыхнул хвост, после чего, как видно на кадрах, раздался хлопок.

Наблюдавшие за произошедшим пассажиры начали вскакивать со своих мест и кричать, часть из них устремилась к аварийным выходам, невзирая на уговоры бортпроводников. В результате всех находившихся на борту эвакуировали с помощью аварийных трапов, никто из них не пострадал. Травмы получил только один человек — сотрудник наземной службы воздушной гавани, участвовавший в тушении пожара, с которым, по увереням авиакомпаний, удалось быстро справиться.

Спасенные пассажиры в основном сетовали на то, что им пришлось провести около 10 минут при отрицательной температуре — в Торонто минувшей ночью столбики термометров показывали минус 19 градусов по Цельсию.