Сын норвежского биатлониста Андресена умер в новогоднюю ночь

В семье экс-биатлониста сборной Норвегии Фруде Андресена большое горе: его старший ребенок сын Дэвид умер в новогоднюю ночь. Андресен женат на Гунн-Маргит Андреассен, которая также в свое время занималась биатлоном, однако не достигла больших спортивных высот.

Бывшие спортсмены сообщили местной прессе, что 13-летний мальчик умер после празднования Нового года в своей кровати утром 1 января. "Мы в глубокой печали. Произошло нечто немыслимое. Вы не должны терять 13-летнего ребенка", — сказал Андресен.

По словам родителей, около четырех лет назад Дэвиду была диагностирована легкая форма эпилепсии. "Но это не было большой проблемой, — цитирует слова семьи норвежская Dagbladet. – Он жил вполне нормальной жизнью. Большое место в ней занимал футбол – он играл со своими приятелями, играл в FIFA на приставке. Возможно, во время сна с ним произошел эпилептический припадок".

Пара Андресен и Андреассен сообщили журналистам, что настояли на вскрытии тела своего ребенка, чтобы установить причину смерти Дэвида. У пары остались еще двое сыновей – Элиас и Николай.