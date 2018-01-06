Путин уволил 10 тысяч гаишников

Путин уволил 10 тысяч гаишниковЧитайте нас в Telegram
Президент России Владимир Путин своим указом уволил 10 тысяч сотрудников МВД. Как сообщает "Газета.Ru", речь идет о ГИБДД: штат инспекции в итоге сократится практически на 20 процентов.
Указ, определяющий новую предельную штатную численность сотрудников МВД, Владимир Путин подписал 31 декабря 2017 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Предельная штатная численность органов внутренних дел России, финансируемая за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 1 января 2018 года устанавливается в количестве 894871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17199, работников — 130813.
Предыдущим подобным указом в сентябре 2016 года Владимир Путин сократил штат МВД на 163 тысячи человек, установив максимальную штатную численность в количестве 904871 единицы. Таким образом, нынешнее сокращение коснулось 10 тысяч человек. Все они — не работники или гражданские служащие, а именно сотрудники МВД.
Остальные пункты указа не раскрывались, имея гриф "для служебного пользования". "Газете.Ru" удалось ознакомиться с внутренним приказом МВД №983, также изданным 31 декабря в целях реализации принятых президентом решений.
Как следует из документа, под новое мощное сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД. Общее количество сотрудников Госавтоинспекции в России осенью прошлого года оценивалось в 55 тысяч человек. Таким образом, речь идет о сокращении практически каждого пятого сотрудника ГИБДД.
В ведомственном приказе говорится, что сокращение затронет все регионы, но никак не коснется двух подразделений Госавтоинспекции: сокращение должностей исключается в подразделениях ГИБДД, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений.
Осенью минувшего года сообщалось о внутреннем приказе МВД от 30 октября, в соответствии с которым полностью прекращался на неопределенный срок набор новых сотрудников в ГИБДД, а также перевод уже действующих в другие подразделения. Тогда исключение также было сделано только для сотрудников упомянутых подразделений.
У сокращаемых сотрудников, согласно приказу МВД, будет возможность продолжить службу в других подразделениях.
По мнению главы московского профсоюза работников полиции Михаила Пашкина, массовые сокращения в ГИБДД обусловлены постепенными изменениями в самом ведомстве, ставшем за последние годы более технологичным.
"С появлением на дорогах тысяч камер, вводом системы "Поток" и прочими изменениями живых сотрудников нужно все меньше. Конечно, они нужны для сопровождения начальства, перекрытия дорог, оформления серьезных аварий, но очень многие функции уже может выполнять техника, и чем дальше, тем больше на нее будут перекладывать", — считает он.
"При этом важно отметить, что в указе речь идет о вакансиях, а не о живых людях, — отмечает Пашкин. — Во многих подразделениях есть серьезный недобор, и сейчас эти пустые должности просто уберут. Но те, кто все же попадут под сокращение, конечно, постараются остаться в МВД".
Сообщается, что после сокращения сотрудники ведомства все активнее обсуждают вариант реформы ГИБДД, по которой ДПС объединят с патрульно-постовой службой (ППС).
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