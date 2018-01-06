Темнокожего футболиста "Ливерпуля" Фирмино обвиняют в расизме

Бразильский форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино обвиняется в проявлении расизма в матче 1/32 Кубка Англии по футболу против "Эвертона" (2:1). Инцидент произошел в одном из игровых моментов, когда два футболиста вступили в словесную перепалку.

После этого игрок "Эвертона" Мэйсон Холгейт сообщил главному арбитру встречи Роберту Мэдли об оскорблениях в свой адрес на расовой почве. Однако, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Mirror, рефери не стал применять какие-либо штрафные санкции по отношению к Фирмино, лишь по окончании матча указав об этом моменте в итоговом протоколе.

Футбольная ассоциация Англии пока никак не прокомментировала ситуацию, но если вина бразильца будет доказана, то его могут ждать серьезные последствия. Впрочем, работники английского телевидения уже просмотрели запись момента и попытались прочитать по губам слова Фирмино, действительно обнаружив в них ругательства, но без признаков расизма.