Минобороны: полеты Су-30СМ над Балтикой были согласованы

Представители пресс-службы Минобороны РФ заявили, что полеты российских истребителей Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря 2017 года над Балтийским морем проходили в соответствии с международными правилами, их маршрут был согласован с властями, никаких договоренностей нарушено не было, сообщает ТАСС.

В российском военном ведомстве также подтвердили, что в ходе полетов Су-30СМ к ним приблизились самолеты F-15 НАТО, после чего сменили курс и удалились.