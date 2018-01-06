На Урале пропавшим в лесу подросткам не дали замерзнуть собаки

История счастливого спасения: пропавшие в окрестностях города Кушва Свердловской области подростки выжили в лесу благодаря своим собакам, передает телеканал "Россия 24". Двух школьников искали на протяжении последних суток более 200 полицейских, спасателей и добровольцев. Собирались даже привлекать вертолёт местного МЧС, но он не потребовался.

На след подростков вышла одна из поисковых групп. Как выяснилось, они отправились гулять в лес, побежали за белкой, а дорогу назад найти уже не смогли. Ночью температура воздуха опускалась до минус 17 — подростки спали по очереди, а согревали их четвероногие друзья. По словам врачей, состояние здоровья школьников — в целом удовлетворительное: оба обморозили лишь пальцы ног.