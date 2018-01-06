Три топ-клуба Европы начали охоту за Гонсало Гедешем

Полузащитник футбольной сборной Португалии Гонсало Гедеш, выступающий за испанскую "Валенсию", оказался в поле зрения сразу трех европейских грандов – английских "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", а также немецкой "Баварии". Футболист стоит 30 млн евро, но, возможно, его цена заметно вырастет.

При этом, как напоминает Footballhd.Ru со ссылкой на El Confidencial, права на португальского вингера принадлежат французскому "Пари Сен-Жермен" и его владельцы некоторое время назад отказались продать его "Валенсии". Таким образом, если "МЮ", "Ливер" и "Бавария" начнут торги, то им придется иметь дело с арабскими хозяевами "ПСЖ".