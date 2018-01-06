Петербуржец заковал в наручники детей, закидавших его машину петардами

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали мужчину, пристегнувшего двух детей наручниками к металлическим перилам. Неудовольствие 54-летнего сотрудника одного из автотранспортных предприятий северной столицы вызвало то, что дети бросали петарды под его автомобиль.

Мужчина из хулиганских побуждений пристегнул ребят 10 и 11 лет наручниками к металлическим перилам, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел накануне, 5 января, около семи часов вечера у подъезда одного из домов по Стрельбищенской улице.

После прибытия на место происшествия сотрудников спецслужб обидчик детей открыл наручники своим ключом и освободил их. Затем сотрудники полиции, прибывшие по вызову родителей, задержали его самого.

Свои действия мужчина объяснил тем, что видел, как дети бросали петарды под днище его автомобиля. Задержанного доставили для разбирательства в отдел полиции. Полиция начала проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.