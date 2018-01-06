Хосеп Гвардиола: я должен завоевать титул и заслужить новый контракт с "МанСити"

Испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его новый контракт с "горожанами" необходимо заслужить. По его словам, только победа в чемпионате Англии позволит ему говорить о дальнейших перспективах в "Сити".

"Нет никаких сомнений в том, насколько я предан клубу. Я останусь в "Манчестер Сити" на следующий сезон, а потом мы посмотрим, — приводит слова специалиста Чемпионат.Com, которого цитирует Goal.Com. — Продление контракта будет зависеть от того, завоюем ли мы какой-нибудь титул, и буду ли я заслуживать нового соглашения. Сейчас я всем доволен в клубе, но подчеркну, что для оформления сделки с "МС" необходимо побеждать. Если побед нет, то и нет нового контракта. Я хочу побеждать".

Действующее соглашение Гвардиолы действует до лета 2019 года, а сами руководители "горожан" сообщили, что по окончании текущего сезона ими будет предложен испанцу новый, четырехлетний контракт. Они заявили, что в дальнейшем видят Гвардиолу новым сэром Алексом Фергюсоном.