Отец восьмерых детей свалился со скалы в Турции во время праздничной записи

Желание сделать эффектный снимок в свой день рождения сыграло злую шутку с 39-летним жителем Турции — во время прыжка он не удержался на ногах и свалился с 20-метровой скалы, сообщает IHA. Приятель снял последние секунды жизни Халила Дага на видео.

Трагический инцидент произошел в первый день наступившего года в Шанлыурфе. После короткой прогулки менеджер телефонной компании предложил товарищам подняться на развалины крепости Урфа, откуда открывается прекрасный вид на город и Большую мечеть. Здесь-то Халил, отец восьмерых детей, и решил продемонстрировать свою ловкость, спрыгнув с полутораметрового утеса. Приземлившись на землю, он не удержал равновесие, завалился на левый бок и скатился с 20-метровой скалы.

Свидетелями происшествия стали не только его приятели, но и посетители расположенного поблизости кафе. Они-то первыми и пришли на помощь имениннику и вызвали на место врачей, однако спасти получившего серьезные травмы мужчину не удалось — он скончался по пути в больницу.