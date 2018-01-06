"Грузинский легион" покинул ряды украинской армии

Так называемый "Грузинский национальный легион", который воевал в Донбассе в составе украинской армии, решил покинуть её ряды. Об этом руководство подразделения сообщило в "Фейсбуке".

Причиной стали приказы украинского командования, которые грузины сочли незаконными, а кроме того попытки украинских военных избавиться от раненых из состава "Грузинского легиона". Их якобы хотели уволить из опасения, что они расскажут о произволе командиров ВСУ. Более того: у "Грузинского легиона" отобрали оружие, технику и амуницию, в том числе и ту, что была передана волонтёрами, передает телеканал "Россия 24".