Тема:

Ситуация в Донбассе 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
6 января 201813:22

"Грузинский легион" покинул ряды украинской армии

Читайте нас в Telegram

Так называемый "Грузинский национальный легион", который воевал в Донбассе в составе украинской армии, решил покинуть её ряды. Об этом руководство подразделения сообщило в "Фейсбуке".

Причиной стали приказы украинского командования, которые грузины сочли незаконными, а кроме того попытки украинских военных избавиться от раненых из состава "Грузинского легиона". Их якобы хотели уволить из опасения, что они расскажут о произволе командиров ВСУ. Более того: у "Грузинского легиона" отобрали оружие, технику и амуницию, в том числе и ту, что была передана волонтёрами, передает телеканал "Россия 24".

Ранее по теме

Коротко

14:24

Говоря о НАТО и ЕС, Порошенко процитировал Писание

13:33

Мужчина с огнестрельным оружием забаррикадировался в доме в Белграде

11:11

В Москве вор-верхолаз похитил из квартиры 10,5 миллиона

09:48

В ДТП в Нижегородской области погибли пять человек

08:19

Высылка супругов Курлаевых: двойные стандарты по-европейски

07:21

США пытаются использовать влияние ООН в собственных целях

07:01

Ольга Курлаева вернулась домой

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Последствия смертельной аварии в Нижегородской области сняли на видео

Последствия смертельной аварии в Нижегородской области сняли на видео

53 минуты назад
"Грузинский легион" покинул ряды украинской армии

"Грузинский легион" покинул ряды украинской армии

1 час назад
Огненный хлопок и крики: пассажир снял на видео панику на борту самолета в Торонто

Огненный хлопок и крики: пассажир снял на видео панику на борту самолета в Торонто

3 часа назад
Депутат украинской Рады рассказал о гражданстве Поклонской

Депутат украинской Рады рассказал о гражданстве Поклонской

3 часа назад
На Урале пропавшим в лесу подросткам не дали замерзнуть собаки

На Урале пропавшим в лесу подросткам не дали замерзнуть собаки

2 часа назад
Отец восьмерых детей свалился со скалы в Турции во время праздничной записи

Отец восьмерых детей свалился со скалы в Турции во время праздничной записи

1 час назад
Высылка супругов Курлаевых: двойные стандарты по-европейски

Высылка супругов Курлаевых: двойные стандарты по-европейски

6 часов назад
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

02.01.2018 08:37
Смотреть и пересматривать: на "Движение вверх" приходят по несколько раз

Смотреть и пересматривать: на "Движение вверх" приходят по несколько раз

18 часов назад
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

30.12.2017 05:42
На Новый год в Калининград: в янтарном краю рады гостям

На Новый год в Калининград: в янтарном краю рады гостям

1 час назад
В США спасли 20 замерзших черепах. Видео

В США спасли 20 замерзших черепах. Видео

1 час назад
Петербуржец заковал в наручники детей, закидавших его машину петардами

Петербуржец заковал в наручники детей, закидавших его машину петардами

2 часа назад
Темнокожего футболиста "Ливерпуля" Фирмино обвиняют в расизме

Темнокожего футболиста "Ливерпуля" Фирмино обвиняют в расизме

2 часа назад
Минобороны: полеты Су-30СМ над Балтикой были согласованы

Минобороны: полеты Су-30СМ над Балтикой были согласованы

2 часа назад
"Молодежка" России на чемпионате мира-2019 сыграет с Канадой

"Молодежка" России на чемпионате мира-2019 сыграет с Канадой

2 часа назад
Путин уволил 10 тысяч гаишников

Путин уволил 10 тысяч гаишников

2 часа назад
Сын норвежского биатлониста Андресена умер в новогоднюю ночь

Сын норвежского биатлониста Андресена умер в новогоднюю ночь

3 часа назад
В Москве вор-верхолаз похитил из квартиры 10,5 миллиона

В Москве вор-верхолаз похитил из квартиры 10,5 миллиона

3 часа назад
Сокращен перечень документов, требуемых для усыновления детей

Сокращен перечень документов, требуемых для усыновления детей

3 часа назад
Взрыв в Кашмире унес жизни четырех полицейских

Взрыв в Кашмире унес жизни четырех полицейских

4 часа назад
Жозе Моуринью и Антонио Конте обменялись колкостями

Жозе Моуринью и Антонио Конте обменялись колкостями

4 часа назад
"Инстаграм" разблокировал страницу "Аптекарского огорода"

"Инстаграм" разблокировал страницу "Аптекарского огорода"

4 часа назад
В ДТП в Нижегородской области погибли пять человек

В ДТП в Нижегородской области погибли пять человек

5 часов назад
США пытаются использовать влияние ООН в собственных целях

США пытаются использовать влияние ООН в собственных целях

7 часов назад
Бойня в Мексике: 15 человек убиты за один день

Бойня в Мексике: 15 человек убиты за один день

8 часов назад
Сборная Канады завоевала золото молодежного чемпионата мира

Сборная Канады завоевала золото молодежного чемпионата мира

8 часов назад
Блистательный Адриано Челентано отмечает 80-летие

Блистательный Адриано Челентано отмечает 80-летие

11 часов назад
Американская "молодежка" утешилась бронзой домашнего чемпионата мира

Американская "молодежка" утешилась бронзой домашнего чемпионата мира

12 часов назад
Британские исследователи выяснили причину смерти А.П.Чехова

Британские исследователи выяснили причину смерти А.П.Чехова

14 часов назад
Православные отмечают Рождественский Сочельник

Православные отмечают Рождественский Сочельник

14 часов назад
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией

Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией

16 часов назад
Буря во Франции унесла жизни, как минимум, пяти человек

Буря во Франции унесла жизни, как минимум, пяти человек

17 часов назад
На Багамах россиянин спас ребенка от акул

На Багамах россиянин спас ребенка от акул

17 часов назад
Убитый в Питтсбурге россиянин пожертвовал свои органы американцам

Убитый в Питтсбурге россиянин пожертвовал свои органы американцам

17 часов назад
Нигерийским принцем-вымогателем "работал" американский пенсионер

Нигерийским принцем-вымогателем "работал" американский пенсионер

18 часов назад
Додона отстранили, чтобы запретить в Молдавии российские новости

Додона отстранили, чтобы запретить в Молдавии российские новости

18 часов назад
Грузины сочли приговор Саакашвили слишком мягким

Грузины сочли приговор Саакашвили слишком мягким

18 часов назад
Без агитации и дискуссий: в России стартовал сбор подписей в поддержку Путина

Без агитации и дискуссий: в России стартовал сбор подписей в поддержку Путина

18 часов назад
Рубль в январе: меняем привычки, ищем баланс

Рубль в январе: меняем привычки, ищем баланс

03.01.2018 13:03
"Тренер": кино на спортивных скоростях

"Тренер": кино на спортивных скоростях

02.01.2018 20:45
Нереально вкусно: как производители еды используют виртуальную реальность

Нереально вкусно: как производители еды используют виртуальную реальность

2 часа назад
Российское здравоохранение: чем запомнился 2017 год?

Российское здравоохранение: чем запомнился 2017 год?

2 часа назад
Программа "Индустрия кино" от 6 января 2017 года

Программа "Индустрия кино" от 6 января 2017 года

12 часов назад
155
Что смотреть: лучшие сериалы 2017 года по версии "Фильм Про"

Что смотреть: лучшие сериалы 2017 года по версии "Фильм Про"

05.01.2018 11:24
Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

04.01.2018 20:48
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

04.01.2018 18:22
Павел Деревянко попал в XXIII век

Павел Деревянко попал в XXIII век

04.01.2018 17:17