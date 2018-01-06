Россиянин Устюгов продолжит борьбу на лыжном "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов не будет досрочно завершать свои выступления на многодневке "Тур де Ски" из-за травмы спины, которую он получил четвертого января в гонке с общего старта. Россиянин получил повреждение после нескольких падений, которые с ним произошли во время гонки. В итоге он финишировал 28-м, а после гонки сообщалось, что спортсмен может завершить выступление на лыжной многодневке.

Однако шестого января тренер сборной России Маркус Крамер заявил, что россиянин готов к продолжению борьбы на "Тур де Ски".

"Несмотря на возникшие проблемы со спиной после падения, сейчас с Устюговым все нормально, он готов выйти на старт ", — цитирует немецкого наставника ТАСС.

Напомним, что в общем зачете лыжник из России занимает вторую позицию. Лидером является швейцарец Дарио Колонья, который опережает Устюгова на 53 секунды.