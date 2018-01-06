В США спасли 20 замерзших черепах. Видео

Сотрудники природоохранной службы американского штата Флорида спасли более 200 замерзающих морских черепах. Из-за аномальных холодов, обрушившихся на регион, эти редкие земноводные потеряли способности к передвижению. Черепахи всплывают на поверхность, спасатели отлавливали их большими сачками, сообщает NY Post.

Спасенных черепах доставили в город Панама-Сити. Когда температура воды в Мексиканском заливе придет в норму, животных выпустят обратно.

Экологи говорят, что не ожидали увидеть столько "дрейфующих" морских черепах.

Черепахи пытаются согреться. Они вылезают из холодной воды, но температура воздуха оказывается еще ниже. Животных укутывают в полотенца и одеяла, а после перевозят в пункты обогрева.

Спасатели открыли горячую линию для всех, кто хочет помочь попавшим в беду земноводным.