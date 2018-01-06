Футболист "Зенита" Ригони может стать игроком "Эвертона"

Полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони может пополнить ряды английского "Эвертона". Известно, что англичане готовы выкупить трансфер аргентинца за 40 млн евро – именно такая сумма указана в качестве отступных в его действующем контракте.

При этом, как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на журналиста The Gazette, Ригони сможет стать игроком "Эвертона" не в текущее трансферное окно, а только по окончании нынешнего сезона.

В составе "Зенита" Ригони проводит свой первый сезон. За "сине-бело-голубых" он сыграл в 16 играх, забил шесть голов и заработал три желтые карточки. Его действующее соглашение рассчитано на четыре года.