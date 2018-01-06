Поклонская пожелала депутатам Рады разобраться со своим американским гражданством

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская ("Единая Россия") прокомментировала заявление члена украинской Верховной Рады Сергея Лещенко о том, что у нее могло сохраниться гражданство Украины.

"Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался", — написала Поклонская на своей странице в "Фейсбуке".

По ее словам, закон "был нарушен людьми, устроившими государственный переворот на Украине в 2013 — 2014 годах и захватившими власть". Крымчане же, подчеркивает Поклонская, в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства и приобрели гражданство РФ.

"К сведению депутата, волнующегося за мое гражданство, скажу, что народы России и Украины неделимы. Мы — один народ, веками вместе! Могу пожелать депутатам Верховной Рады Украины разобраться со своим американским гражданством", — добавила Наталья Поклонская.

Ранее депутат украинской Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил в эфире телеканала NewsOne, что Поклонская могла остаться гражданкой Украины, а в миграционной службе страны нет данных о том, что она нарушила украинский закон о гражданстве. До этого интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что власти Украины до сих пор не лишили экс-прокурора Крыма украинского гражданства, напоминает РИА Новости.