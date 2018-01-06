Последствия смертельной аварии в Нижегородской области сняли на видео

Водитель и четверо пассажиров ВАЗ-2114 погибли в столкновении с бензовозом в Починковском райне Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Спасатели сняли на видео последствия страшной аварии.

ДТП произошло в 08:15 утра 6 января на 211-м километре федеральной трассы Нижний Новгород — Саратов, между поселками Ужовка и Ильинское. Судя по кадрам с места, владелец отечественной легковушки не совладал с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с груженой автоцистерной. От удара "четырнадцатая" превратилась в груду металла, все находившиеся в салоне люди скончались на месте.

Спасателям пришлось использовать специнструменты, чтобы разрезать кузов автомобиля и вытащить тела.

Движение по дороге на время ликвидации последствий аварии было перекрыто.