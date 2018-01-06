У забаррикадировавшегося в белградском доме были пистолет и граната

Вооруженный мужчина, который забаррикадировался в доме на окраине Белграда, сдался полицейским – он арестован, передает РИА Новости.

Мужчина, вооруженный пистолетом и гранатой, угрожал взорвать здания. Полиция оцепила район, а с забаррикадировавшимся в переговоры вступили сотрудники МВД.

Выяснилось, что мужчина 1973 года рождения находился в розыске по постановлению суда – он должен был отбывать наказание.