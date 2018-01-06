Говоря о НАТО и ЕС, Порошенко процитировал Писание

Членство в Евросоюзе и НАТО — стратегическая цель для Украины, но это — "перспектива явно не 2018 года", — заявил украинский президент Петр Порошенко.

"Поскольку это перспектива явно не 2018 года и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности", — написал Порошенко в колонке в специальном выпуске украинского издания "Новое время" и "The Economist Мир".

В минувшем 2017 году украинцы получили возможность ездить в страны Евросоюза без виз, вновь напомнил Порошенко. По его мнению, это произошло благодаря "имплементации важных реформ и началу действия Соглашения об ассоциации" и знаменует собой "окончательное завершение постсоветского периода и безвозвратный разрыв с империей", передает РИА Новости.

Он также заявил, что антикоррупционная инфраструктура на Украине "требует более активной защиты со стороны президента", и что он считает неприемлемыми любые формы давления на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов на Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде.

При этом на Украине остановлена тенденция падения экономики, считает Порошенко, хотя нынешние темпы ее развития недостаточны для стабильности и улучшения уровня жизни: по его выражению, "оснований для фейерверка нет". Поэтому, заявляет он, в Киеве ищут "нестандартные, нетривиальные и либеральные решения" для улучшения инвестиционного климата, ускорения экономического роста и создания новых рабочих мест.

В качестве примера он привел свое предложение заменить налог на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал, передает "Интерфакс". В 2018 году Украина продолжит уверенно развиваться, в страну придут "серьезные инвесторы", обещает украинский президент.