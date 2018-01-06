Сюрприз для иностранцев: в России заработала система такс-фри

Россия может стать центром притяжения для шопоголиков со всего мира — с 1 января в стране заработала система такс-фри, она позволит туристам, которые вывозят купленное у нас за границу, вернуть себе налог на добавленную стоимость. Для приехавших на каникулы иностранцев такие изменения стали сюрпризом. Приятным.

Имоджин родом из Бирмингема, Евгений из Ялты. Они познакомились в Европе на Рождество, с тех пор девушку не покидала идея посмотреть, как празднуют Рождество православное. И вот год спустя они уже в Москве. Перед началом церковной службы идут за подарками — покупок, предполагают, будет много, и новость о введении такс фри оказалась как нельзя кстати.

Большинство иностранных гостей узнают о нововведении от съемочной группы "Вестей". Путешественники из Аргентины давно мечтали увидеть Мавзолей Ленина и узнать больше об истории Советского Союза, но история историей, а деньги лишними не бывают.

18 процентов от стоимости покупки, то есть налог на добавленную стоимость, иностранцам будут возвращать пока в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Эксперимент только начался, но туристы, забредшие в модные бутики северной столицы, делятся: теперь от дорогих покупок в России будет сложно удержаться.

Такс-фри считается во всем мире экономическим показателем гостеприимства государства по отношению к приезжим, и его введение позволит России не только улучшить имидж в глазах иностранных гостей, но и повысит конкурентоспособность российских товаров на международной арене. Вернуть деньги можно будет в специальных кассах аэропортов и железнодорожных вокзалов, так же, как эта схема работает в Европе.

"В первую очередь, это касается люксовых товаров, а также товаров народных промыслов, икры, традиционно российских товаров", — пояснила Галина Дехтярь, эксперт по туризму, профессор РАНХИГС.

Центральные магазины Москвы — ГУМ и ЦУМ – уже обучили своих сотрудников оформлять необходимые документы. В список входят еще порядке 40 торговых домов. Но уже к открытию летнего туристического сезона этот перечень пополнится сотнями новых компаний. Прежде всего в него войдут российские бренды, которые так любят привозить из России иностранные гости.

Иностранцам будут возвращать 18 процентов от суммы покупки, если она свыше 10 тысяч рублей. При таком выгодном для туристов курсе рубля Москва может претендовать на звание одной из мировых столиц шопинга. К тому же, как нельзя кстати западная пресса ввела столицу России в топ-5 самых интересных мест для зимнего отдыха.