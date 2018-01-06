Самолеты "Аэрофлота" сегодня вылетят из Нью-Йорка

Компания SwissPort подтвердила, что двум рейсам "Аэрофлота", задержавшимся в аэропорту Вашингтона из-за непогоды, будут предоставлены услуги по наземному обслуживанию.

Вылет рейсов SU533 и SU539 ожидается в 13:30 и 14:30 по местному времени (21:30 и 22:30 в Москве), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пассажиры должны были вылететь 4 января по местному времени из аэропорта Нью-Йорка. Однако из-за непогоды тот не работал 4-5 января, и пассажиров наземным транспортом доставили в Вашингтон.

"Аэрофлот" получил слоты на вылет рейсов в субботу, однако SwissPort не подтверждала обслуживание по причине неблагоприятных погодных условий и транспортного коллапса.

Работа Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке была парализована из-за снегопада, несколько тысяч рейсов отменили.