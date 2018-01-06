Трагедия в Реутове: мальчику "помогли" упасть с 17-го этажа

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика в Балашихинском районе Московской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы столичного главка СКР Юлию Иванову, ЧП произошло 30 декабря прошлого года. По информации следствия, 11-летний мальчик вместе с 19-летним молодым человеком приехали из Москвы в подмосковный Реутов. Они поднялись на 17-й этаж одного из домов, чтобы посмотреть на город. Мальчик наполовину вылез из окна, и тогда его великовозрастный друг решил его напугать: юноша взял ребенка за ноги и приподнял. Мальчик не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз на козырек.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, подозреваемый 19-летний молодой человек заключен под стражу.