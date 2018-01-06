Трамп поддерживает диалог между двумя Кореями

США готовы в надлежащее время принять участие в переговорах между КНДР и Южной Кореей, заявил американский лидер Дональд Трамп в субботу, выступая в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд). При этом он выразил удовлетворение тем фактом, что две Кореи предметно обсуждают вопрос об участии в зимней Олимпиаде, которая пройдет в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

"И когда настанет подходящее время, мы примем участие", — приводит слова президента США ТАСС.

Упомянув расследование утверждений о попытках России повлиять на ход американских выборов в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, Трамп заявил, что данное расследование его не затрагивает.

"И в теории все мне говорят, что я не нахожусь под следствием", — подчеркнул президент. Вместе с тем он отметил, что возможно, под следствием находится кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Трансляцию выступления Дональда Трампа вел Белый дом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что прямой диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности на Корейском полуострове.