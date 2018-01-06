КХЛ. "Спартак" уступил "Ак Барсу" в домашней встрече

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи. Московский "Спартак" на своей площадке уступил казанскому "Ак Барсу" 2:3

"Ак Барс" заложил фундамент победы в первом периоде, который он выиграл с результатом 2:0. Шайбы на счету Владимира Ткачева и Антона Глинкина. Во втором периоде спартаковец Виктор Комаров отыграл одну шайбу. В начале третьей 20-минутки "Спартак" восстановил равновесие после того, как Лукаш Радил использовал численное преимущество. Но Джастин Азеведо сумел забросить третью шайбу в ворота красно-белых, которая стала победной для "Ак Барса". Казанцы набрали 88 очков и вернули себе первое место в Восточной конференцию " У "Спартака" осталось 78 очков и седьмая позиция на Западе.

"Северсталь" у себя в Череповце обыграла нижнекамский "Нефтехимик" 5:2. У победителей шве шайбы забросил Даниил Вовченко, по разу вратарей гостей огорчили Павел Чернов, Матей Странский и Максим рыбин. У "Нефтехимика" по голу записали на свой счет Эмиль Гареев и Илья Аркалов. У "Северстали" 71 очков и она девятая в Западной конференции. В акттве "Нефтехимика" 82 очка, что позволяет идти пятым на Востоке.

Игровое время в матче "Торпедо" (Нижний Новгород) – ХК "Сочи" завершилось вничью 1:1 На второй минуте Шон Коллинз. Хорева отыгрались в середине второго периода – гол на счету Геннадия Столярова. Серию буллитов лучше выполнили гости. У "Сочи" стало 76 очков, они занимают шестое место на Западе и лишь два очка устареет "Торпедо".

В Риге "Динамо" принимало "Салават Юлаев" из Уфы. В основное время ничья3:3. У рижан голы на свой счет записали Никита Евпалов, Брендон Макммиллан и Михелис Редлихс. Уфимцы ответио Максим Гончаров, Эевер Лисин и Тэеиу Хартикайнен отличились в составе гостей. Дополнительное время принесло успех "Салавату" – Захар Астраханцев использовали численное преимущество. "Салават Юлаев" теперь набрал 74 ока, и занимает шестое место на Восток. Рижское "Динамо", набравшее 40 очков, занимает последнее 13-место на Западе.