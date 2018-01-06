Украинские силовики передали в ЛНР останки погибших

Украинские силовики в рамках гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" передали представителям ЛНР останки погибших, найденные поисковиками около города Счастье в 2017 году.

Личности погибших установлены. Останки переданы родственникам, сообщает пресс-центр силовой операции в Донбассе в Facebook.