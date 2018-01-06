Экипаж Васильева победил на пятом этапе "Африка Эк Рейс"

Продолжается ралли-рейд "Африка Эко Рейс". Завершился пятый этап. Владимир Васильев и Константин Жильцов заняли первое место в зачете внедорожников и грузовиков и остаются лидерами.

Пятый этап пролегал марокканскими городами Форт Чакал и Дахла. Экипаж Васильева, выступающий на Мини, прошел и спецучасток длиной 435,93 км за 2 часа 59 минут 23 секунды. На втором месте французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин, уступившие 6 минут 12 секунд. Еще один французский экипаж Паскаль Томасс и Паскаль Ларрок стал третьим. Денис Кротов и Дмитрий Циро финишировали пятыми

В генеральной классификации на первом месте продолжают идти Васильев и Жильцов. Французские экипажи Серрадори и Люркин, и — Томасс и Ларрок соответственно занимают торое и третье места