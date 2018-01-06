На выставке Стерджеса активисты SERB разлили зловонную жидкость

На московской выставке "Джок Стерджес. Без смущения 2.0" активисты движения SERB разлили зловонную жидкость.

По словам одного из руководителей движения Игоря Бекетова, это протест против нарушающих закон фотографий, демонстрируемых к тому же в 200 метрах от храма Христа Спасителя.

Сотрудники выставки позвонили в полицию, активист уже вызван в прокуратуру для дачи показаний, передает ТАСС.

Выставка проекта "Без смущения" в Москве была закрыта в 2016 году после скандала, когда члены общественной организации "Офицеры России" заблокировали вход. Причина – информация в СМИ и соцсетях о том, что работы Стерджеса с участием девочек-подростков могут расцениваться как порнографические. За аналогичное поведение на этой выставке двум активистам SERB был назначен административный арест.