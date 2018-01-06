Клинцевич: обвинения в адрес Баниониса - это месть

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что обвинения в адрес литовского актера Донатаса Баниониса в сотрудничестве с КГБ – мелкая и подлая месть за роль раскаявшегося "лесного брата". Роль Вайткуса в фильме Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать" Банионис сыграл в 1956 году, передает ТАСС.

Известный фильм рассказывает о послевоенной Литовской ССР, борьбе с бандами "лесных братьев". Банионис сыграл одну из главных ролей – бандита, ставшего председателем сельсовета и погибшего в борьбе с вооруженными националистами.

Ранее Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы сообщил о том, что Банионис якобы был завербован КГБ СССР и в течение четырех лет поставлял информацию о литовской диаспоре в США.