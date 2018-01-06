Кинологи проверяют дом в Москве, который угрожают взорвать

Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в жилом комплексе "Мещерский лес" в Москве. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник, речь идет о незаселенном 24-этажном доме по адресу: Боровское шоссе, дом 2а. В субботу вечером в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в этом доме. На месте находятся оперативные службы, а также кинологи.

Ранее в субботу кинологические расчеты проверили территорию Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, в отношении которых также поступили сообщения об угрозе взрыва. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.