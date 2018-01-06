Умер американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне

Американский астронавт Джон Янг, который высаживался на поверхность Луны, скончался на 88-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В космическом ведомстве напомнили, что Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла "Колумбия", первый пилотируемый полет которого состоялся в 1981 году. Астронавт был первым человеком, который шесть раз отправлялся в космос в рамках программ "Аполлон", "Джемини" и "Шаттл" с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны. По подсчетам НАСА, за свою карьеру Янг находился в космосе примерно 835 часа.

"Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга", — сказали в ведомстве.