Олимпийский чемпион по боксу задержан за совращение несовершеннолетней

Американский боксер, олимпийский чемпион1984 года Пол Гонсалес обвиняется в преступлении сексуального характера. 53-летний Гонсалес вступил в интимную связь с 13-летней девочкой.

Родители девочки обратились в полицию с заявлением, после чего Гонсалес был задержан и взят под стражу. Бывшему боксеру предъявлено обвинение по восьми пунктам. Суд назначен на 18 января. Если вина олимпийского чемпиона будет доказана, то его ждет длительное тюремное заключение.

Пол Гонсалес победил на Играх в Лос-Анджелесе в весовой категории до 48 кг. В 1991 году Гонсалес завершил карьеру. Бывший боксер занимался бизнесом, а в последнее время работал тренером.