По факту стрельбы в Санкт-Петербурге возбуждено дело

В Кировском районе Санкт-Петербурга в субботу была слышна стрельба, пострадала проходившая мимо женщина. По этому факту полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По ее информации, сообщение о конфликте неизвестных мужчин около одного из домов по проспекту Ветеранов поступило в полицию Кировского района в субботу около 16 часов. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Сейчас они устанавливают личности участников инцидента и его обстоятельства.

Пострадавшая женщина обратилась в травмпункт, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.