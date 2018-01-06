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6 января 201822:41

Фелипе Коутиньо сменил "Ливерпуль" на "Барселону"

EPA

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"Барселона" официально объявила о подписании контракта с лидером "Ливерпуля" Фелипе Коутиньо. 25-летний бразилец подписал контракт, рассчитанный до 2023 года.

"Барселона" заплатила за Коутиньо 160 миллионов евро. Таким образом, бразилец стал вторым в списке самых дорогих игроков планеты. На первом другой бразилец Неймар, перешедший из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 миллиона евро. В контракте футболиста прописана сумма отступных – 400 миллионов евро.

"Барселона" пыталась приобрести Коутиньо еще летом, но переход сорвался. С тех пор Фелипе сыграл за "Ливерпуль" еще 20 матчей, в которых забил 12 мячей.

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