Фелипе Коутиньо сменил "Ливерпуль" на "Барселону"

"Барселона" официально объявила о подписании контракта с лидером "Ливерпуля" Фелипе Коутиньо. 25-летний бразилец подписал контракт, рассчитанный до 2023 года.

"Барселона" заплатила за Коутиньо 160 миллионов евро. Таким образом, бразилец стал вторым в списке самых дорогих игроков планеты. На первом другой бразилец Неймар, перешедший из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 миллиона евро. В контракте футболиста прописана сумма отступных – 400 миллионов евро.

"Барселона" пыталась приобрести Коутиньо еще летом, но переход сорвался. С тех пор Фелипе сыграл за "Ливерпуль" еще 20 матчей, в которых забил 12 мячей.