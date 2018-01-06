Российские фристайлисты стали призерами этапа Кубка мира

В Москве проходит этап Кубка мира по фристайлу. Российские спортсмены Илья Буров и Станислав Никитин заняли второе и третье места в акробатике.

Победу одержал белорус Антон Кушнир, получивший от судей оценку 126,55 баллов. Выступление Ильи Бурова было оценено судьями в 125,79 баллов, что принесло ему второе место. На третьем месте Станислав Никитин с результатом 119,91 балла.

У женщин победила американка американка Кайли Маккинон (95,52). Белоруска Александра Романовская (84,48) на втором месте. У россиянки Александры Орловой третий результат — 80,33 балла.