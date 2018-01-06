Рейсы "Аэрофлота" из США в Москву снова отложили

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о проблемах с обслуживанием своих самолетов в Вашингтоне, передает телеканал "Россия 24". Из-за этого пассажиры не могут вернуться из США в Москву уже почти 3 дня.

Речь идет о двух рейсах. Они должны были вылететь в Россию из Нью-Йорка еще 4 января. Но там аэропорт закрылся из-за плохой погоды. В связи с этим всех пассажиров перевезли в Вашингтон. Однако и там возникли проблемы.

Как заявили в компании Swiss Port, которая занимается наземным обслуживанием рейсов, они пока не могут подготовить самолёты "Аэрофлота" к вылету из-за возникшего транспортного коллапса. Пока рейсы запланировали на сегодня, но снова отложили. Если все сложится удачно — самолеты прибудут в Шереметьево завтра днем.