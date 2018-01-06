Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя продлится дольше обычного

В Храме Христа Спасителя идет праздничное рождественское богослужение. В этот раз оно продлится дольше обычного, так как служат литургию Василия Великого, которая тоже длиннее обычной, передает телеканал "Россия 24".

Литургию Василия Великого проводят всего 10 раз в году. Например, в Рождество, в том случае, если Сочельник попадает на субботу или воскресенье. В этом году Сочельник или — как говорят верующие — навечерие Рождества, приходится как раз на предпоследний день недели. Возглавляет праздничную службу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В храме собрались тысячи верующих. Рождественский пост официально закончится сразу же после службы.