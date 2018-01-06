Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ТЦ "Золотой Вавилон" в Москве

Кинологи проверяют здание торгового центра "Золотой Вавилон" в столичном районе Ростокино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы. Об угрозе взрыва в здании по адресу: проспект Мира, 211 оперативным службам в субботу сообщили неизвестные. Информации об эвакуации пока не поступало.

Ранее 6 января в экстренные службы поступали анонимные сообщения о "минировании" трех московских вокзалов, аэропорта Домодедово, а также незаселенного жилого дома и супермаркета. Информация не подтвердилась.