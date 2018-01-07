В Храме Христа Спасителя идет рождественское богослужение

Тема:
Новый год и Рождество 2 часа назад
7 января 201800:35 Зинаида Курбатова
В Храме Христа Спасителя идет рождественское богослужениеЧитайте нас в Telegram
В тысячах храмов в разных регионах России в эти минуты идет рождественское богослужение, передает телеканал "Россия 24". Только в Москве верующих собирают 400 церквей и монастырей. Час назад служба началась в Храме Христа Спасителя, ее возглавляет патриарх Кирилл.
-
Владимир Путин посетил рождественскую службу в Симеоновской церкви в Петербурге2 часа назад
-
Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя продлится дольше обычного3 часа назад
-
На Новый год в Калининград: в янтарном краю рады гостям13 часов назад
-
Православные отмечают Рождественский Сочельник1 сутки назад
-
Отравившиеся на елке в Доме Союзов артисты смогли вернуться к работе2 суток назад
-
Гости катка в парке Горького увидят оптические иллюзии и световые тоннели3 суток назад
-
Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Посчитали-прослезились: самый дорогой ремонт автомобилей в 2017 году
- Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski
- Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
-
Застрявшие горнолыжники испытали на себе экстремальные качели
- Лишние люди-2018: кто первым попадет под сокращение
- В США создали мускулы для роботов будущего
- Владелец дрона спас мальчика от четырех акул на Багамах
- Самая волосатая девушка вышла замуж
- В Миассе увековечен пельмень-гигант, которому рот радуется
-
8 главных источников для кризиса в 2018 году
- Транспортное недоразумение Египта
- 10 самых доступных автомобилей для россиян
- 8 неудачников года в мире экономики в 2017
- 10 экономических хайпов года
-
Путин изменил состав Совета безопасности
- Москва предостерегла Вашингтон от вмешательства в иранские дела
- Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах
- Путин и Моди подтвердили настрой на привилегированное партнерство
- Президент Уганды изменил конституцию ради переизбрания
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Новогодние гуляния на Тверской
- В Москве увидели "Движение вверх"
- Первый в России магазин игрушек "МУЛЬТ"
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Москва готовится к Рождеству
- В переходе между метро и МЦК открыт бесплатный каток
- Новогодние каникулы: как работают поликлиники, травмпункты и транспорт?
- Авиамоделистам из Долгопрудного подрезали крылья
- Справиться с управляющей компанией помогут МФЦ
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Бентли и здоровье: что хотели бы найти под елочкой россияне?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Есть вопрос: правда ли кофе помогает протрезветь
- Каким должно быть правильное новогоднее застолье?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
"Движение вверх" уже в кино: отзывы критиков
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
У семьи Шаинского нет средств похоронить его на родине
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
В Дагестане застрелили имама сельской мечети
1 час назад
Клинцевич: обвинения в адрес Баниониса - это месть
4 часа назад
Неукрощенный строптивый: Адриано Челентано - 80 лет
6 часов назад
564
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике
02.01.2018 08:37
На ирано-иракской границе произошло мощное землетрясение
7 часов назад
Экипаж Васильева победил на пятом этапе "Африка Эк Рейс"
5 часов назад
КХЛ. "Спартак" уступил "Ак Барсу" в домашней встрече
6 часов назад
Стрельба в Санкт-Петербурге: проводится проверка
7 часов назад
ДТП в Рязани: пострадали 8 человек
7 часов назад
Жену Павленского выпустили из французской тюрьмы
8 часов назад
Трамп назвал себя гением, которого атакуют в стиле 80-х
8 часов назад
В США выпустили симулятор стрельбы в школе. Видео
8 часов назад
Россиянка Екатерина Шихова выиграла конькобежный Евро-2018
10 часов назад
11 саудовских принцев арестованы за акцию во дворце
11 часов назад
ВС отклонил жалобу Навального на решение ЦИК
11 часов назад
Замначальника СУ МВД по КБР найден мертвым
11 часов назад
Минобороны: полеты Су-30СМ над Балтикой были согласованы
14 часов назад
Путин уволил 10 тысяч гаишников
14 часов назад
Высылка супругов Курлаевых: двойные стандарты по-европейски
18 часов назад
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
30.12.2017 05:42
Программа "Индустрия кино" от 6 января 2017 года
06.01.2018 02:11
272
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов
04.01.2018 18:22
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере