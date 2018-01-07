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7 января 201800:35 Зинаида Курбатова

В Храме Христа Спасителя идет рождественское богослужение

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В тысячах храмов в разных регионах России в эти минуты идет рождественское богослужение, передает телеканал "Россия 24". Только в Москве верующих собирают 400 церквей и монастырей. Час назад служба началась в Храме Христа Спасителя, ее возглавляет патриарх Кирилл.

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