В Храме Христа Спасителя идет рождественское богослужение

В тысячах храмов в разных регионах России в эти минуты идет рождественское богослужение, передает телеканал "Россия 24". Только в Москве верующих собирают 400 церквей и монастырей. Час назад служба началась в Храме Христа Спасителя, ее возглавляет патриарх Кирилл.