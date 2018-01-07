Владимир Путин посетил рождественскую службу в Симеоновской церкви в Петербурге

Владимир Путин этой ночью приехал на рождественскую службу в Санкт-Петербург, передает телеканал "Россия 24". За несколько минут до полуночи он зашел в церковь Симеона и Анны на Моховой улице, недалеко от Казанского собора.

Это один из старейших храмов города, построенный по велению императрицы Анны Иоанновны еще в 30 годы XVIII века. До 1802 года церковь была придворной. А с 1868 года при ней действовало общество помощи бедным, которое содержало детский приют и богадельню. В 1938 году храм закрыли, убранство разграбили, а помещение приспособили под склад. В 1950 церковь отреставрировали, чтобы позже открыть там метеорологический музей. В 1991 году храм вернули верующим.