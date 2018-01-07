К решению проблемы с самолетами "Аэрофлота" в США подключилось российское посольство

Российское посольство подключилось к решению проблем с самолетами Аэрофлота, которые уже почти три дня не могут вылететь из США. По данным нашего представительства, ситуация нормализуется, сообщает телеканал "Россия 24". Оба борта вылетят сегодня.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о проблемах с обслуживанием своих самолетов в Вашингтоне. Речь идет о двух рейсах, которые 4 января должны были вылететь в Россию из Нью-Йорка. Но там аэропорт закрылся из-за плохой погоды. В связи с этим всех пассажиров перевезли в Вашингтон. Однако и там возникли проблемы. Местная компания, которая занимается наземным облуживанием рейсов, не смогла подготовить оба борта вовремя — из-за возникшего транспортного коллапса.