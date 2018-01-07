Сообщение о "минировании" ТЦ "Золотой Вавилон" в Москве не подтвердилось

Информация о "минировании" торгового центра "Золотой Вавилон" в Москве не подтвердилась, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Ранее неизвестные заявили об угрозе взрыва в ТЦ на проспекте Мира, 211, однако кинологи не обнаружили в здании взрывоопасных предметов.