В Дагестане застрелили имама сельской мечети

Неизвестные застрелили имама сельской мечети в Хасавюртовском районе Дагестана. Инцидент произошел вечером 6 января возле дома имама в селении Муцалаул. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По предварительной информации, сначала произошел конфликт с неизвестными, потом имама застрелили. В него выпустили семь пуль из пистолета Макарова, сообщает ТАСС.

Между тем в пресс-службе МВД Дагестана подтвердили убийство мужчины в селении Муцалаул. Однако информации, был ли погибший имамом, от сотрудников полиции пока не поступало. Сейчас на месте происшествия работают оперативники. Возбуждено уголовное дело.