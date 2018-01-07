Землетрясение на западе Ирана: 21 пострадавший

В результате землетрясения на западе Ирана пострадало не менее 21 человека, пишет агентство ИРНА со ссылкой на информацию медиков.

Как сообщалось ранее, землетрясение произошло в субботу вечером. Его эпицентр находился в восьми километрах к юго-востоку от города Саре-Поле-Зохаб. Очаг залегал на глубине 20 километров. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает о магнитуде 4,7, ИРНА передает, что она составила 5,1.