Махрез заменит "Ливерпулю" Коутиньо

"Ливерпуль" оперативно нашел замену проданному в "Барселону" полузащитнику Фелипе Коутиньо. В воскресенье один из самых титулованных клубов Англии объявит о подписании контракта с атакующим полузащитником "Лестера" Риадом Махрезом.

"Ливерпуль" договорился с "Лестером" о переходе Махреза. 26-летний алжирец обойдется "красным" в 55 миллионов евро. В воскресенье Махрез пройдет медосмотр в "Ливерпуле", после чего подпишет контракт до 2022 года.

Накануне "Ливерпуль" расстался с одним из лидеров Фелипе Коутиньо. Бразилец продан "Барселоне" за 160 миллионов евро. Руководство "Ливерпуля" пообещало компенсировать расходы всем болельщикам, купившим футболки Коутиньо.