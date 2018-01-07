Фантастика: по произведению Джорджа Мартина снимут еще один сериал

Поклонников Джорджа Мартина ждет сюрприз. По произведению автора "Игры престолов" снимут еще один сериал. Об этом сообщает телеканал Syfy.

В этот раз зрителей ждет фантастический триллер о космосе. Его снимут по мотивам новеллы "Летящие сквозь ночь", которая была опубликована в 1980 году. Произведение повествует о группе ученых и телепате, которые отправились к границе Солнечной системы в надежде найти внеземную цивилизацию. Во время полета на космическом корабле начинают происходить странные вещи.

Известно, что над созданием сериала будут работать студия Universal Cable Productions и потоковый канал Netflix. Главную героиню – доктора Агату Мэтсон – сыграет Гретхен Мол. Актриса известна по сериалу "Подпольная империя", где исполняла роль Джиллиан Дармоди. Также в сериале будут сниматься Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон, Джоди Тернер-Смит и Брайан Ф. О’Бирн.