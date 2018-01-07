НХЛ. Радулов помог "Далласу" справиться с "Эдмонтоном"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. "Филадельфия Флайерз" на своем льду обыграла "Сент-Луис Блюз" 6:3., а "Даллас Старз" дома был сильнее "Эдмонтон Ойлерз" 5:1

Лидер "Блюз" Владимир Тарасенко отдал две голевых передачи, в том числе одну своего товарищу по команде Ивану Барбашеву. Барбашев не только забросил первую шайбу в сезоне и выступил в роли ассистента. Но их результативная игра не спасла "блюзменов" от проигрыша с результатом 3:6. В составе "Филадельфии" голевой пас отдал Иван Проворов.

"Даллас" мощно провел первый период встречи с "Эдмонтоном", забросив три безответных шайбы. Во всех трех атаках участвовал Александр Радулов. В первом случае российский нападающий отличился сам,, а затем дважды помог забросить товарищам. Во втором периоде "звезды" забросили всего одну шайбу. В третьем игровом отрезки команды обменялись голами. В итоге победа "Далласа" 5:1.