Дакар. Экипаж Николаева занял третье место на первом этапе

В столице Перу Лиме стартовал самый престижный ралли-рейд "Дакар-2018". Завершился первый этап многодневке. В соревнованиях грузовиков выступающий за команду "Камаз-мастер" экипаж Эдуарда Николаева занял третье место.

Лучшим на первом этапе был выступающий за "Татру" чех Алеш Попраис, преодолевший контрольный участок за 25 минут 15 секунд. 22 секунды проиграл победителю этапа голландец Мартин ван ден Бринк на "Рено" . Эдуард Николаев показал третий результат — 25 минут 44 секунды..

Что касается остальных представителей "Камаз-мастер", то Антона Шибалова показал пятый результат (+1.18), Дмитрия Сотникова — седьмой (+1.48), Айрата Мардеева — восьмой (+2.11).